Власти Венесуэлы обвинили соратников Гуайдо в торговле краденным оружием

Глава министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил троих соратников лидера оппозиции Хуана Гуайдо в попытке продать оружие, украденное с армейских складов, пишет РИА Новости.

Ранее глава Нацассамблеи Гуайдо заявлял в соцсетях, что неизвестные похитили двух его соратников.

По словам Родригеса, расследование о краже с армейских складов автоматов АК-103, предназначенных для спецподразделений, и магазинов к ним длилось 30 дней. В результате были задержаны трое соратников лидера оппозиции Эрик Санчес Асуахе, Эдуардо Гарсия Гонсалес и Джейсон Париси Кастильо.

Родригес заявил, что они пытались совершить госперевеорот в Венесуэле 30 апреля. После неудачной попытки свержения действующей власти задержанные попытались продать оружие за 35 тысяч долларов.

Напомним, волна протестов захлестнула Венесуэлу 23 января. Митингующие выступали против правительства Николаса Мадуро, вновь победившего на президентских выборах. На фоне массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны.

30 апреля оппозиция вновь попыталась устроить госпереворот. Тогда Гуайдо заявил о финальном этапе операции по свержению Николаса Мадуро и призвал венесуэльцев выйти на улицы.

Оппозиция рассчитывала, что ее поддержат военные. Однако на сторону митингующих встала лишь небольшая группа военнослужащих. К концу дня попытка переворота была подавлена (aif.ru)