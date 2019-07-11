Власти Венесуэлы назвали успешным процесс переговоров с оппозицией на Барбадосе

Представители делегации администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро считают, что процесс переговоров с венесуэльской оппозицией проходит успешно. Как передает ТАСС, об этом в среду заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, находящийся на Барбадосе.

«На Барбадосе закончился очередной день за столом переговоров о мире. Споры разрешаются конституционными и мирными средствами. Успешный обмен мнениями проходит при посредничестве правительства Норвегии», — написал он на своей странице Twitter.

Министр также добавил, что венесуэльские власти «благодарят премьер-министра Барбадоса Мию Моттли за гостеприимство».

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент страны Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

| 2019-07-11T09:01:56+00:00 11 июля 2019, 12:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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