Власти Великобритании оштрафовали сеть Marriott за утечку данных клиентов

Власти Великобритании оштрафовали сеть отелей Marriott International на 99,2 миллиона фунтов стерлингов за утечку данных клиентов гостиниц Starwood, принадлежащих Marriott. Как передает РИА Новости, об этом сообщила во вторник компания.
В ноябре прошлого года Marriott обнаружила, что в результате хакерской атаки были похищены данные 383 миллионов клиентов, которые бронировали номера в отелях за период четыре года.
«Мы огорчены сообщением ICO (британского Управления уполномоченного по вопросам информации), которое мы будем оспаривать», — заявил генеральный директор Marriott Арне Соренсон.
Учетные записи 327 миллионов клиентов содержали такие данные, как имена, даты рождения, пол, номера телефонов, данные паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. Компания ранее не исключала, что хакеры также могли получить сведения о банковских картах некоторых клиентов.
| 2019-07-09T21:02:59+00:00 9 июля 2019, 22:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss