Власти Великобритании оштрафовали сеть Marriott за утечку данных клиентов

Власти Великобритании оштрафовали сеть отелей Marriott International на 99,2 миллиона фунтов стерлингов за утечку данных клиентов гостиниц Starwood, принадлежащих Marriott. Как передает РИА Новости, об этом сообщила во вторник компания.

В ноябре прошлого года Marriott обнаружила, что в результате хакерской атаки были похищены данные 383 миллионов клиентов, которые бронировали номера в отелях за период четыре года.