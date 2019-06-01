Власти Великобритании и Франции задержали более 70 нелегалов

Власти Великобритании и Франции задержали в субботу 74 мигранта, которые предприняли нелегальную попытку пересечь ночью пролив Ла-Манш в северном направлении и осесть в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское министерство внутренних дел.

По его информации, мигранты отправились в путь на восьми небольших лодках, однако лишь одной из них удалось достичь британского берега и высадить людей на пляже возле кемпинга в городке Уинчелси в графстве Восточный Сассекс. Еще две лодки были задержаны в открытом море французскими пограничными службами, а остальные пять — британскими.

«Число мигрантов, которые пересекают пролив в ночное время, вызывает глубокую обеспокоенность», — заявил глава британского МВД Саджид Джавид. По его словам, «те, кто предпочел это опасное путешествие по одному из самых загруженных судоходных маршрутов в мире, подвергают свои жизни смертельной опасности».

Министр также пообещал, что сделает все, что в его силах, чтобы остановить поток нарушителей режима пересечения британской морской границы.