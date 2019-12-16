Власти Украины планируют ввести двойное гражданство

Кроме того, при получении гражданства нужно будет сдать тест на знание украинского языка и истории, а также принять присягу, которая пока находится в стадии разработки. Причем за нарушение присяги планируют лишать гражданства Украины. Пока, по словам Соколюка, рассматривается такой текст присяги: «Я, (имя и фамилия), приобретая гражданство Украины, торжественно присягаю неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять обязанности гражданина Украины и свидетельствую, что в правовых отношениях с Украиной признаю себя гражданином Украины».(РИА Новости)