Власти Турции предупредили население

Региональные власти северо-западной провинции Тробзон призвали население провинции к крайней осторожности в связи с угрозой схода селей. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в провинции в течение четырех дней продолжаются ливни, что привело к наводнению в ряде районов.

Также сообщается, что в провинции закрыт ряд магистральных дорог.

Отметим, что ранее по причине схода селей в турецкой провинции Трабзон были эвакуированы около 76 человек. Из-за схода селей погибли три человека.

Напомним, что также в результате схода селей в турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек.

10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц в одном из районов столицы.