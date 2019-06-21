Власти Турции предупредили население

Региональные власти северо-западной провинции Тробзон призвали население провинции к крайней осторожности в связи с угрозой схода селей. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в провинции в течение четырех дней продолжаются ливни, что привело к наводнению в ряде районов.
Также сообщается, что в провинции закрыт ряд магистральных дорог.
Отметим, что ранее по причине схода селей в турецкой провинции Трабзон были эвакуированы около 76 человек. Из-за схода селей погибли три человека.
Напомним, что также в результате схода селей в турецкой провинции Агры, по предварительным данным, пропали без вести семь человек.
10 июня в Анкаре три человека погибли в результате наводнения, вызванного ливнями. Было затоплено множество кварталов и улиц в одном из районов столицы.