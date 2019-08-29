Власти Татарстана назвали экстремизмом празднование в России окончания монголо-татарского ига

Президент и парламент Татарстана выступили против введения в России новой памятной даты — 11 ноября как дня освобождения Руси после стояния на Угре, заявили в пресс-службах парламента и президента.

Только один депутат Госсовета Татарстана воздержался от голосования, все остальные выступили против него. Также спикер Госсовета Фарид Мухаметшин направил в Госдуму отрицательный отзыв депутатов. Некоторые депутаты татарстанского парламента увидели в предложении «экстремистское направление».

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что в качестве праздников нужно выбирать объединяющие всех россиян даты. К примеру, поход Суворова через Альпы, которому исполняется 220 лет, пишет mk.ru.

Ранее с законопроектом о праздновании освобождения Руси от монголо-татарского ига выступил депутат Госдумы Геннадий Скляр. Он подчеркнул важность данного события для патриотического сознания граждан России и интереса к истории своей родины.Инициатива Скляра была поддержана в Российской академии наук, Минкультуры и правительстве.