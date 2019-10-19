Власти США выясняют, начало ли ФБР расследование против Трампа из-за предвзятого отношения

Власти США пытаются установить, относились ли предвзято к американскому президенту Дональду Трампу сотрудники ФБР, которые сыграли ключевую роль в проведении расследования в отношении него. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

По словам ее источников, данные проверки проводит спецпрокурор Джон Дарем, расследующий обстоятельства начала американскими спецслужбами слежки за Трампом в ходе президентской избирательной кампании 2016 года в США. Он побеседовал уже примерно с 20 действующими и бывшими сотрудниками ФБР. Дарем и его подчиненные, по сведениям издания, рассчитывают выяснить, имелась ли «какая-либо предубежденность против Трампа» среди сотрудников ведомства.

Как следует из публикации, Дарему предстоит побеседовать со всеми сотрудниками ФБР, которые сыграли ключевую роль в начале расследования против Трампа. Спецпрокурор, в частности, намерен задать вопросы экс-директору ФБР Джеймсу Коми, бывшему исполняющему обязанности главы бюро Эндрю Маккейбу, а также их бывшему подчиненному Питеру Стржоку. Последний, как было установлено ранее, в 2016 году заявлял коллеге о намерении препятствовать избранию Трампа президентом, а впоследствии был уволен из ведомства.

Как отмечается в публикации, сотрудники Минюста США подтвердили, что Дарем в рамках данного расследования запрашивал информацию у граждан других государств. В их числе украинцы. Какую именно информацию он рассчитывал от них получить, не уточняется.(ТАСС)