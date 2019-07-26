Власти США призвали обладателей криптовалюты платить налоги

Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что за отказ предоставлять эти данные владельцы криптовалют будут облагаться штрафами.

Служба внутренних доходов надеется, что криптовалютчики серьезно отнесутся к данной рассылке.

Уточняется, что уже отправлены более чем 10 тыс. писем.

Кроме того, владельцы виртуальных валют получают по три варианта письма в зависимости от информации о получателе.

| 2019-07-26T21:50:43+00:00 26 июля 2019, 23:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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