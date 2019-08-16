Власти США хотят сократить помощь иностранным государствам на $4,3 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа в текущем финансовом году хочет на $4,3 млрд сократить объем помощи, предоставляемой иностранным государствам, в том числе по линии ООН. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на источники газета Politico.

По ее данным, Административно-бюджетное управления Белого дома намерено обратиться в Конгресс США с просьбой отменить принятое ранее законодателями решение о выделении на эти цели $2,3 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) и $2 млрд Госдепартаменту. Из этих средств $787 млн должны были быть потрачены на международную миротворческую деятельность в рамках ООН, $522 млн — на общее финансирование этой организации, еще $364 млн — на финансирование гуманитарных и правозащитных программ ООН.

Как отмечает издание, соответствующий запрос может быть направлен в Конгресс в начале следующей недели, после чего у законодателей будет 45 дней на то, чтобы его одобрить или отклонить. В течение этого времени средства будут заморожены, таким образом они окажутся недоступны вплоть до 30 сентября — даты окончания 2019 финансового года, после чего срок действия разрешения на их использования истечет. При этом в данный момент обе палаты Конгресса находятся на летних каникулах и возобновят свою деятельность только со второй недели сентября.

По информации Politico, ряд законодателей от обеих партий уже призвали Белый дом отказаться этой идеи.»Я считаю, что существует двухпартийное, широко распространенное понимание того, что эти средства необходимы для глобального лидерства США и обеспечения безопасности американцев», — приводит газета слова председателя комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Ниты Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк).