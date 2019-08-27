Власти Сирии выделили два миллиона долларов на восстановление Кунейтры

Сирийские власти подготовили план по восстановлению провинции Кунейтра и административного центра, одноименного города, разрушенного израильскими войсками более 40 лет назад, выделив на проекты более 2 миллионов долларов, заявил газете al-Watan министр водных ресурсов Хусейн Арнус.

Большая часть провинции составляет Голанские высоты, запад которых оккупирован Израилем.

Согласно версии сирийских властей, город Кунейтра был практически полностью целенаправленно уничтожен израильской армией перед выводом войск в 1974 году. Тогда власти решили не восстанавливать город, а население переместилось в новый административный центр провинции – Мадинат аль-Баас.

Директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих ранее заявил в интервью РИА Новости, что сирийские власти планируют в течение 2019 года начать проект по восстановлению домов в провинции Кунейтра для возвращения туда беженцев.