Власти Сирии договорились с курдскими террористами против Турции

Представители сирийского правительства и незаконные курдские вооруженные формирования SDF проводят переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает минобороны сирийского правительства.

Пока нет конкретных деталей переговоров, ведомство отмечает, что стороны в ходе консультаций надеются достичь прогресса, который положил бы конец проводимой Турцией операции.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курды, пытаясь обезопасить себя в условиях наступления ВС Турции, хотят заключить некое соглашение с сирийцами и Россией.