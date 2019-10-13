Власти Сирии договорились с курдскими террористами против Турции

Представители сирийского правительства и незаконные курдские вооруженные формирования SDF проводят переговоры на российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщает минобороны сирийского правительства.

Пока нет конкретных деталей переговоров, ведомство отмечает, что стороны в ходе консультаций надеются достичь прогресса, который положил бы конец проводимой Турцией операции.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курды, пытаясь обезопасить себя в условиях наступления ВС Турции, хотят заключить некое соглашение с сирийцами и Россией.

| 2019-10-14T00:20:54+00:00 14 октября 2019, 03:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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