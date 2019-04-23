Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии

Власти Шри-Ланки считают, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).
«Предварительное расследование показывает, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на теракт в новозеландском Крайстчерче», — приводит телеканал заявление министра, сделанное им в ходе выступления в парламенте.
Вийевардене в ходе выступления также предложил запретить в стране «террористическую организацию» National Thowfeek Jamaath, которую считают ответственной за взрывы. Об этом сообщил в Twitter министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.(РИА Новости)