Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.(РИА Новости)