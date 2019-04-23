Власти Шри-Ланки рассматривают возможность запрета на ношение никаба

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность введения запрета на ношение бурки и никаба в стране из-за предполагаемой причастности большого количества женщин к недавним взрывам, передает РИА Новости.

«Правительство вчера предприняло шаги в связи с возможным запретом на (ношение — ред.) бурки и никаба на Шри-Ланке», сообщает издание. По данным источника, такое решение было принято после допроса подозреваемых и на основании других доказательств, «указывающих на причастность большого числа женщин к атакам, произошедшим в пасхальное воскресенье».

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.