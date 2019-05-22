Власти Шри-Ланки продлили режим чрезвычайного положения на месяц

Режим чрезвычайного положения, введенный в Шри-Ланке после терактов 21 апреля, продлен еще на месяц. Об этом в среду сообщает новостной портал Ada Derana.

По его данным, президент страны Майтрипала Сирисена выпустил соответствующий декрет. Как отмечает портал, согласно этому документу, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 мая в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

На следующий день власти страны ввели режим чрезвычайного положения.(ТАСС)

| 2019-05-22T17:48:21+00:00 22 мая 2019, 22:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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