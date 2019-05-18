Власти Шри-Ланки принимают меры для восстановления турпотока

«Мы разработали ряд мер по информированию мирового туристического сообщества, представителей отрасли и путешественников о том, что основная территория острова не пострадала от взрывов в пасхальное воскресенье. Наша страна готова принять большое число туристов в этом сезоне и обеспечить их безопасность», — говорится в сообщении Бюро, передает ria.ru.