Власти Шри-Ланки принимают меры для восстановления турпотока

Власти Шри-Ланки планируют заняться восстановлением ее туристической привлекательности, сообщает Бюро по развитию туризма этой страны.
«Мы разработали ряд мер по информированию мирового туристического сообщества, представителей отрасли и путешественников о том, что основная территория острова не пострадала от взрывов в пасхальное воскресенье. Наша страна готова принять большое число туристов в этом сезоне и обеспечить их безопасность», — говорится в сообщении Бюро, передает ria.ru.
Сейчас в международном аэропорту Бандаранаике проводятся мероприятия по устранению неудобств, вызванных повышенными мерами безопасности. В зоне прилета открыта парковка для автобусов, получивших предварительное разрешение на въезд. Также доступна стоянка для автомобилей.
| 2019-05-18T19:11:22+00:00 18 мая 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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