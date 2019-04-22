Власти Шри-Ланки опознали одного из смертников, совершивших теракты

Было опознано тело смертника, который привел в действие взрывное устройство в отеле Shangri-La. По данным полиции, террориста звали Инсан Селаван и он был владельцем фабрики, расположенной между городами Веллампития и Ависсавела к востоку от Коломбо.

Полиция сообщила суду, что девять сотрудников фабрики были задержаны сроком до 6 мая в рамках расследования теракта. Следствие полагает, что Селаван был связан с террористами-смертниками, взорвавшими себя в воскресенье в районе Дематагода.(ТАСС)