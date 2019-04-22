Власти Шри-Ланки опознали одного из смертников, совершивших теракты

Власти Шри-Ланки предварительно установили личность одного из смертников, совершивших теракты в минувшее воскресенье в отелях и церквях в Коломбо. Об этом сообщила в понедельник газета The Daily Star со ссылкой на информацию, которую полиция представила суду Коломбо.

Было опознано тело смертника, который привел в действие взрывное устройство в отеле Shangri-La. По данным полиции, террориста звали Инсан Селаван и он был владельцем фабрики, расположенной между городами Веллампития и Ависсавела к востоку от Коломбо.

Полиция сообщила суду, что девять сотрудников фабрики были задержаны сроком до 6 мая в рамках расследования теракта. Следствие полагает, что Селаван был связан с террористами-смертниками, взорвавшими себя в воскресенье в районе Дематагода.(ТАСС)

| 2019-04-22T15:45:31+00:00 22 апреля 2019, 19:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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