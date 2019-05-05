Власти Шри-Ланки блокировали доступ к соцсетям после беспорядков близ Коломбо

Власти Шри-Ланки блокировали в воскресенье доступ к социальным сетям на территории островного государства, а также ввели комендантский час в городе Негомбо в связи с произошедшими там столкновениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, комендантский час в Негомбо будет действовать всю ночь до 07:00 по местному времени (04:30 мск). Все это время улицы города будут патрулировать усиленные наряды полиции.

Ранее в Негомбо, который расположен близ Коломбо, произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин.(ТАСС)