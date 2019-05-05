Власти Шри-Ланки блокировали доступ к соцсетям после беспорядков близ Коломбо

Власти Шри-Ланки блокировали в воскресенье доступ к социальным сетям на территории островного государства, а также ввели комендантский час в городе Негомбо в связи с произошедшими там столкновениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, комендантский час в Негомбо будет действовать всю ночь до 07:00 по местному времени (04:30 мск). Все это время улицы города будут патрулировать усиленные наряды полиции.

Ранее в Негомбо, который расположен близ Коломбо, произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин.(ТАСС)

| 2019-05-06T00:05:37+00:00 6 мая 2019, 07:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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