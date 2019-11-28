Власти Саудовской Аравии освободили трех задержанных журналистов

Власти Саудовской Аравии освободили трех из восьми задержанных в середине месяца журналистов, сообщила в четверг саудовская правозащитная организация ALQST.
Ранее саудовские правозащитники обвинили власти королевства в очередных задержаниях ряда журналистов и общественных активистов, включая журналистку и писательницу Зану аш-Шахри и известного блогера Фуада аль-Фархана.
«В результате международного давления и освещения журналистами последних арестов, саудовские власти освободили из-под стражи Бадера ар-Рашида, Сулеймана ан-Нассера и Фуада аль-Фархана», — говорится в сообщении в микроблоге ALQST в Twitter.
По их информации, 16 ноября службы безопасности королевства провели обыски в домах четырех саудовских писателей в Эр-Рияде, затем арестовали их и изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Еще один писатель Абдель Маджид аль-Булюви был арестован несколько дней назад в Медине. Задержания других писателей и блогеров произошли в городах Джидда, Абха и Хаиль в разных частях страны.(РИА Новости)