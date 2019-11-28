Власти Саудовской Аравии освободили трех задержанных журналистов

По их информации, 16 ноября службы безопасности королевства провели обыски в домах четырех саудовских писателей в Эр-Рияде, затем арестовали их и изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Еще один писатель Абдель Маджид аль-Булюви был арестован несколько дней назад в Медине. Задержания других писателей и блогеров произошли в городах Джидда, Абха и Хаиль в разных частях страны.(РИА Новости)