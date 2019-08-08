Власти Праги отменили новогодний салют

«Новогодний салют для многих представляет собой весьма интересное зрелище. Но далеко не все жители столицы относятся к нему с восхищением. Мы особенно должны принимать во внимание психику младенцев, пожилых людей и домашних животных, на которых шум от салюта оказывает иногда отрицательное влияние», — сказал Поспишил.(РИА Новости )