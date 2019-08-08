Власти Праги отменили новогодний салют

Магистрат Праги на заседании в среду отменил традиционные новогодние салюты, ссылаясь на то, что сопровождающий их шум негативно влияет на психику домашних животных, а также маленьких детей и пожилых людей, салюты будут заменены видеопроекциями на фасады зданий, сообщил журналистам член руководства города Йиржи Поспишил.
«Новогодний салют для многих представляет собой весьма интересное зрелище. Но далеко не все жители столицы относятся к нему с восхищением. Мы особенно должны принимать во внимание психику младенцев, пожилых людей и домашних животных, на которых шум от салюта оказывает иногда отрицательное влияние», — сказал Поспишил.(РИА Новости )