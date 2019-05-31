Власти непризнанной республики Косово объявили российского дипломата персоной нон грата

Российский дипломат — сотрудник Миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата в непризнанной республике. Об этом написал в пятницу в Facebook премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай, сообщае ТАСС.

«Я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой на основании конституционных и правовых полномочий объявить гражданина России Михаила Краснощенкова личностью нон грата. Сегодня было принято решение в отношении этого человека, который работает международным сотрудником в Организации Объединенных Наций и которому приказано покинуть территорию Республики Косово. Это решение вступило в силу сегодня, по состоянию на 31 мая 2019 года. Решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности», — написал он.

Харадинай призвал спецпредставителя генсека ООН в Косове Захира Танина «соблюдать это решение».