Власти Мьянмы не согласны с докладом ООН о геноциде

Правительство Мьянмы не согласно с выводами ООН о геноциде в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Об этом заявил пресс-секретарь канцелярии президента страны, сообщила в среду газета The Global New Light Of Myanmar.

По его словам, правительство не согласно с выводами сотрудников Миссии ООН, которые обвинили армию Мьянмы в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. «Мы не разрешали представителям Миссии по сбору фактов въезд в Мьянму, поэтому мы не согласны с любыми резолюциями, сделанными Советом по правам человека», — подчеркнул он.

Сотрудники Миссии ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме в опубликованном в понедельник докладе пришли к выводу о том, представители высших военных чинов Мьянмы должны быть привлечены к суду за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека также рекомендовали СБ ООН «наложить индивидуальные санкции, включая запрет на путешествия и заморозку активов, на тех, кто окажется в наибольшей степени ответственным за серьезные нарушения международного права». Помимо этого, в миссии считают необходимым наложить оружейное эмбарго на Мьянму.

40 просмотров