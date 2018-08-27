Власти Москвы объяснили отказ Навальному в проведении акции 9 сентября

Власти Москвы отклонили заявку блогера Алексея Навального о проведении акции в столице 9 сентября. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

По его словам, у такого решения есть две причины. В первую очередь проведение мероприятия в этот день невозможно, так как улицы будут заняты празднованием Дня города.

«Они заявлялись на шествие на Тверской улице с последующим митингом на Охотном Ряду. Всем прекрасно известно: в этот день на Тверской и Охотном Ряду запланированы и находятся в стадии организации массовые мероприятия, посвященные Дню города», –– цитирует Черникова ТАСС.

Он подчеркнул, что эти улицы даже будут перекрыты.

Кроме того, Черников напомнил, что агитация накануне и в день выборов запрещена, а 9 сентября состоятся выборы мэра Москвы.

«Организаторы открыто говорят о том, что мероприятия будут сопровождаться политической агитацией, сама тема заявлена агитационная по большому счету. Это будет нарушением закона со стороны организаторов. Любая политическая агитация запрещена 8 и 9 сентября», –– сказал глава департамента.

Черников указал, что в эти дни в городе будет задействовано множество ресурсов для охраны правопорядка.

«Мы будем предупреждать организаторов, что призыв и участие [в несогласованном митинге] будет незаконным. Дальше действия уже правоохранительных органов», –– подытожил он.

Ранее Навальный сообщил, что подал заявку на проведение 9 сентября в центре Москвы митинга (iz.ru)

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