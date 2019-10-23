Власти Ливана не собираются вводить чрезвычайное положение из-за акций протеста

Правительство Ливана не собирается вводить чрезвычайное положение в стране из-за продолжающихся шестой день подряд массовых акций протеста. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Саада Харири.

«У правительства нет намерений объявлять чрезвычайное положение, и демонстрантам разрешено использовать для своих митингов площади в центре Бейрута», — указывается в документе, переданном во вторник телеканалом «Аль-Хадас». Однако ливанские власти считают недопустимым перекрытие автострад на въездах в столицу, что парализует жизнь города. Поэтому, как сообщается в заявлении, МВД республики дано указание разблокировать все основные дороги, которые связывают Бейрут с провинциями. Армия Ливана окажет содействие полиции в выполнении этой задачи.

Советник премьер-министра Надим аль-Мунла подтвердил газете «Аш-Шарк аль-Аусат», что в составе коалиционного кабинета скорее всего будут проведены перестановки. «Этот вопрос будет решен в ближайшие дни с учетом предложений, поступивших от политических фракций, входящих в правительство», — сказал он.

Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», в среду состоится совещание министров социально-экономического блока коалиционного кабинета, которое будет посвящено обсуждению проекта закона о возвращении незаконно присвоенных государственных средств. Такое требование настойчиво выдвигают участники протестного движения.(ТАСС)