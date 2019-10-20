Власти Ливана не будут вводить новых налогов для пополнения бюджета

В субботу Харири провел встречу с рядом министров, включая министров финансов и промышленности, чтобы обсудить меры по преодолению экономического кризиса в стране, спровоцировавшего массовые антиправительственные демонстрации. В пятницу вечером премьер дал правительству 72 часа, чтобы разработать такие меры.

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу повстречался с участниками акций протеста, заявив, что «понимает их чувства». Как отметил Аун в микроблоге в социальной сети Twitter, «будет обнадеживающее решение» ливанского кризиса.

Как ожидается, кабинет министров Ливана соберется в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из критической ситуации.