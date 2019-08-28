Власти КНР надеются на поддержку торговой палаты на фоне протестов в Гонконге

Центральные власти КНР надеются на поддержку генеральной торговой палаты «Один пояс — один путь» в Гонконге на фоне усиливающихся протестов в специальном административном районе. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает в среду канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

«Надеюсь, вы проявите патриотизм, сплотитесь со всеми слоями общественности Гонконга, окажете решительное содействие прекращению насилия», — заявил дипломат в ходе встречи с делегацией торговой палаты в Доме народных собраний в Пекине.

По словам министра, в последние месяцы в Гонконге наблюдается крайне серьезная ситуация, не имевшая прецедента с момента его возвращения под юрисдикцию Китая. «Я верю, что при твердой поддержке центрального правительства и активных действиях гонконгских властей наши соотечественники в этом специальном административном районе проявят солидарность и Гонконг обязательно преодолеет все трудности», — подытожил Ван И.

В минувшие выходные в Гонконге вспыхнули очередные беспорядки, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Полицейские, помимо слезоточивого газа, впервые применили для разгона групп радикалов две новые спецмашины с водометами и сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.