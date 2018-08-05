Власти Китая снесли вторую студию художника Ай Вэйвэя

Власти Китая дали распоряжение о сносе второй студии художника Ай Вэйвэя без предупреждения его владельца. Слова основателя и директора China Art Archive & Warehouse приводит газета South China Morning Post.

После того, как в 2011 году также без уведомления была снесена студия в Шанхае, на этот раз этому же подверглось здание в Пекине. В социальных сетях один из самых известных художников современности в стране и критик китайской власти опубликовал серию видеороликов. На них видно, как рушится студия Zuoyou, входившая в часть художественного района Цаочанди. Ай Вэйвэй 20 лет назад помог создать это место на северо-востоке Пекина.

51 просмотров