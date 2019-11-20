Власти Китая призвали США не вмешиваться во внутренние дела Гонконга

Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.
«Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьезным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», — говорится в распространенном заявлении представителя МИД.