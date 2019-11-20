Власти Китая призвали США не вмешиваться во внутренние дела Гонконга

Власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге«, предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуан.
Во вторник сенат США единогласно принял собственный вариант законопроекта по «Защите прав человека и демократии в Гонконге». Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.
«Этот законопроект пренебрегает фактами и правдой, применяет двойные стандарты и является открытым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая. Это является серьезным нарушением международного права и основополагающих норм, регулирующих международные отношения. Китай осуждает и решительно выступает против этого», — говорится в распространенном заявлении представителя МИД.
| 2019-11-20T09:32:01+00:00 20 ноября 2019, 10:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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