Власти Китая объявили о налоговых льготах для разработчиков микросхем и ПО

Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения. Тем самым, они намерены оказать поддержку высокотехнологичной отрасли, которую затронула развязанная США торговая война. Об этом, как передает ТАСС, сообщает в четверг газета South China Morning Post.

Компании, работающие в указанных областях, будут освобождены от уплаты налога на прибыль в течение ближайших двух лет. В последующие три года ставка налога для них будет понижена вдвое — с 25% до 12,5%, уточнили в Министерстве финансов КНР.

«Правительство начало предпринимать быстрые действия, направленные на поддержку отечественной высокотехнологичной индустрии после того, как компания Huawei стала мишенью США в торговой войне с Китаем», — отметил шанхайский аналитик из фирмы Soochow Securities У Кань.

По его словам, КНР в нынешних условиях придется делать ставку на масштабную разработку собственных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США.