Власти Китая объявили «красный» уровень тревоги из-за супертайфуна «Лекима»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный» наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна «Лекима».

Согласно опубликованному сообщению ведомства, в пятницу на рассвете тайфун находился в 365 километрах к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян. Максимальные порывы ветра вблизи эпицентра циклона достигали 17 баллов (60 метров в секунду).

По прогнозам синоптиков, «Лекима» со скоростью 20 километров в час будет смещаться на северо-запад и к раннему утру субботы достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. После этого он постепенно ослабнет и будут двигаться на север.