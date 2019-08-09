Власти Китая объявили «красный» уровень тревоги из-за супертайфуна «Лекима»

Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный» наивысший уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна «Лекима».
Согласно опубликованному сообщению ведомства, в пятницу на рассвете тайфун находился в 365 километрах к югу от побережья китайской провинции Чжэцзян. Максимальные порывы ветра вблизи эпицентра циклона достигали 17 баллов (60 метров в секунду).
По прогнозам синоптиков, «Лекима» со скоростью 20 километров в час будет смещаться на северо-запад и к раннему утру субботы достигнет побережья провинции Чжэцзян с максимальной силой ветра 14-16 баллов. После этого он постепенно ослабнет и будут двигаться на север.
Синоптики предупреждают, что юго-восточных районах Китая в пятницу и субботу ожидаются шквалистый ветер и проливные дожди, есть вероятность наводнений и других катастроф. Синоптики дали рекомендации всем судам вернуться обратно из моря, укрепить портовые сооружения, а жителям оставаться в безопасных местах.(РИА Новости)
| 2019-08-09T10:16:26+00:00 9 августа 2019, 12:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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