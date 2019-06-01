Власти Китая намерены провести расследование в отношении FedEx

Власти Китая намерены провести расследование в отношении американской почтовой компании FedEx по факту возможного нарушения последней прав и интересов китайских потребителей. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа«.

«В последние время компания FedEx осуществляла доставку в Китае не по адресу, что нанесло серьезный ущерб правам и интересам пользователей и нарушило правила работы отрасли экспресс-доставки КНР, — говорится в сообщении «Синьхуа». — Соответствующее государственное ведомство Китая приняло решение о проведении расследования [в отношении FedEx]».

Подробности обстоятельств и процедуры проведения расследования пока не приводятся.

Ранее китайская компания Huawei которая подпала под санкции властей США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в США двух посылок, которые должны были быть доставлены из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Речь идет о важных коммерческих документах. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, она также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты доставки еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре — их снова хотели переадресовать в США.