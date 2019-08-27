Власти Катара выбирают цвета для покраски асфальта

Власти Катара продолжат эксперимент с покраской дорожного покрытия для снижения температуры воздуха, планируют попробовать разные цвета, сообщил во вторник РИА Новости глава Генерального управления общественных работ Катара Ashghal Саад аль-Муханнади.
Ранее в управлении рассказали, что совместно с японской компанией начали проводить эксперимент по покраске дорожного покрытия на улицах в центре Дохи в голубой цвет, чтобы снизить температуру воздуха, так как темный асфальт больше «притягивает» солнечные лучи, в результате чего температура воздуха повышается на 15-20 градусов. Кроме того, в управлении считают, что другие цвета асфальта приятнее глазу.
«В течение года мы посмотрим, какие будут результаты пробной покраски улицы в голубой цвет, а потом можем попробовать выкрасить и в другие цвета», — сказал аль-Муханнади.
«Вот вам какой нравится цвет, таким и покрасим», — пошутил он.