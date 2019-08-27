Власти Катара выбирают цвета для покраски асфальта

Ранее в управлении рассказали, что совместно с японской компанией начали проводить эксперимент по покраске дорожного покрытия на улицах в центре Дохи в голубой цвет, чтобы снизить температуру воздуха, так как темный асфальт больше «притягивает» солнечные лучи, в результате чего температура воздуха повышается на 15-20 градусов. Кроме того, в управлении считают, что другие цвета асфальта приятнее глазу.