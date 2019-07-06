Власти Калифорнии не получали информации о погибших из-за землетрясений

Власти штата Калифорния оценивают ущерб, который был нанесен землетрясениями в четверг и пятницу. Информации о жертвах нет поступало, заявил в субботу на пресс-конференции начальник службы пожарной охраны округа Керн Дэвид Вит, трансляцию вел телеканал KTLA, передает ТАСС.

Вит пояснил, что власти проводят поисковую операцию в городе Риджкрест (около 28 тыс. жителей), в ней принимают участие более 200 человек. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 20 км от этого города на территории округа Керн в южной части Калифорнии. В четверг произошло землетрясение магнитудой 6,4, в пятницу — магнитудой 7,1.

«На данный момент нет информации о жертвах», — сказал Вит. «Мы полагаем, что разрушения имели место, но их масштабов мы пока не знаем. Никто не попал под завалы, мы не слышали о серьезных обрушениях», — добавил он. Число пострадавших пока не уточняется, представители властей заявили, что речь идет только о легких травмах.