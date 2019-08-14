Власти Йемена выдвинули условие для начала диалога с сепаратистами

МИД Йемена потребовал от захвативших столицу Южного Йемена Аден сепаратистов из Переходного совета Южного Йемена покинуть захваченные ими позиции в качестве условия для начала диалога, написал в социальной сети Twitter заместитель министра иностранных дел Йемена Мухаммед Абдалла аль-Хадрами.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов — сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы «Пояса безопасности», подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день после этого Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде, чтобы загасить конфликт. Сепаратисты ответили согласием на это предложение.

«Правительство приветствовало призыв братской Саудовской Аравии созвать встречу, чтобы прекратить последствия переворота в Адене. Однако сначала нужно выполнить сказанное в заявлении коалиции, чтобы Переходный совет оставил занятые им за прошедшие дни позиции до начала любого диалога», — заявил аль-Хадрами.(РИА Новости)