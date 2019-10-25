Власти Йемена и сепаратисты на юге страны достигли мирного соглашения

«Коалиция во главе с Саудовской Аравии будет возглавлять совместный комитет по реализации Эр-Риядского соглашения, в котором предусмотрено формирование правительства из 24 министров, поровну представляющих северные и южные провинции. При этом проблема юга будет решаться политическим путем переговоров», — уточнили источники.

Кроме того, по их информации, соглашение предусматривает возвращение премьер-министра Йемена из Саудовской Аравии в Аден для возобновления работы госучреждений и выплаты зарплат военным и чиновникам в провинциях под властью президента Абд Раббу Мансура Хади.(РИА Новости)