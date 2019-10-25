Власти Йемена и сепаратисты на юге страны достигли мирного соглашения

Правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена под эгидой Саудовской Аравии достигли мирного соглашения, сообщила саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» со ссылкой на источники в королевстве.
«Коалиция во главе с Саудовской Аравии будет возглавлять совместный комитет по реализации Эр-Риядского соглашения, в котором предусмотрено формирование правительства из 24 министров, поровну представляющих северные и южные провинции. При этом проблема юга будет решаться политическим путем переговоров», — уточнили источники.
Кроме того, по их информации, соглашение предусматривает возвращение премьер-министра Йемена из Саудовской Аравии в Аден для возобновления работы госучреждений и выплаты зарплат военным и чиновникам в провинциях под властью президента Абд Раббу Мансура Хади.(РИА Новости)
| 2019-10-25T08:44:20+00:00 25 октября 2019, 11:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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