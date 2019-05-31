Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом

Израильская полиция опознала в мужчине, ранившем ножом двух человек в Иерусалиме, жителя палестинских территорий, и квалифицирует его действия как теракт, передает РИА Новости.
Нападения произошли в историческом центре — у Дамасских ворот и внутри Старого города, куда позднее будут стекаться сотни тысяч мусульман на массовые молитвы последней пятницы священного месяца Рамадан.
«Нападение с применением холодного оружие осуществил 19-летний палестинский террорист», — сообщил официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Оба пострадавших — израильтяне, один из которых госпитализирован в критическом состоянии. Полицейские говорят, что открыли огонь по нападавшему и «нейтрализовали» его, не поясняя, убит он или ранен.
| 2019-05-31T09:50:30+00:00 31 мая 2019, 10:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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