Власти Израиля назвали нападение в Иерусалиме терактом

Израильская полиция опознала в мужчине, ранившем ножом двух человек в Иерусалиме, жителя палестинских территорий, и квалифицирует его действия как теракт, передает РИА Новости.
Нападения произошли в историческом центре — у Дамасских ворот и внутри Старого города, куда позднее будут стекаться сотни тысяч мусульман на массовые молитвы последней пятницы священного месяца Рамадан.
«Нападение с применением холодного оружие осуществил 19-летний палестинский террорист», — сообщил официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Оба пострадавших — израильтяне, один из которых госпитализирован в критическом состоянии. Полицейские говорят, что открыли огонь по нападавшему и «нейтрализовали» его, не поясняя, убит он или ранен.