Власти Италии не приняли судно с мигрантами на борту

Судну Mare Jonio с мигрантами запретили заход в порты Италии. На его борту находятся 98 человек, спасенных после крушения у ливийского побережья, передает ANSA.

Ранее МВД и министр транспорта и инфраструктуры Италии подписали распоряжение, запрещающее судам неправительственной организации Mare Ionio заходить в любые порты Италии. Также в начале месяца парламент Италии одобрил изменения, согласно которым штрафы для частных судов, которые занимаются спасением людей и нарушают запрет на посещение территориальных вод, будут повышены до миллиона евро. В ООН раскритиковали данное решение, пишет rg.ru.

По состоянию на четвертое августа в Европу по Средиземному морю прибыли 39289 беженцев. При этом Италия приняла почти четыре тысячи человек. Между тем МВД Италии заявило о снижении потока нелегальных мигрантов в первые месяцы 2019 года на 85 процентов в сравнении с предыдущим годом.

| 2019-08-29T03:14:45+00:00 29 августа 2019, 07:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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