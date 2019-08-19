Власти Испании предложили судну Open Arms с мигрантами зайти в ближайший порт страны

Власти Испании предложили судну испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту направиться в ближайший порт королевства. Об этом сообщили в понедельник в кабмине страны.

НПО заверила, что спустя 18 дней «Италия и Испания, кажется, смогли прийти к соглашению, определяя Мальорку (автономное сообщество Балеарские острова) в качестве порта для высадки». В свою очередь власти королевства «отрицают существование какого-либо соглашения с Италией». «Единственное верное — это то, что правительство Испании предложило Open Arms возможность направиться в испанский порт, ближайший к его маршруту, а также то, что итальянское правительство нарушает закон, препятствуя высадке мигрантов на острове Лампедуза или в любом другом своем ближайшем порту», — считают в Мадриде.

«Учитывая чрезвычайную гуманитарную ситуацию на борту, порты Испании останутся доступными для Open Arms, — добавили в кабмине. — До сих пор мы не получили четкого и прямого ответа».

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов более двух недель назад в водах Средиземного моря. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.(ТАСС)