Власти Испании предложили судну Open Arms с мигрантами войти в порт королевства

Власти Испании предложили судну испанской неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту войти в один из портов королевства. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе кабмина.

«Исполняющий обязанности председателя правительства Педро Санчес приказал сегодня разрешить порту Альхесирас принять судно Open Arms, на котором находятся более 100 мигрантов и которое находится у итальянского острова Лампедуза», — отмечается в сообщении. И.о. премьера принял данное решение «из-за чрезвычайной ситуации на борту после двух недель плавания».

Правительство Испании уточнило, что страна «вновь возглавила реакцию на гуманитарный кризис» на фоне «необъяснимой реакции итальянских властей».

Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи мигрантам, спасло большую часть нелегалов более двух недель назад в водах Средиземного моря. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.