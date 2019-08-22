Власти Испании оповестили Еврокомиссию и ВОЗ о вспышке листериоза

Число заболевших листериозом в автономном сообществе Андалусия на юге Испании превысило 130. Ранее испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.

В среду Карседо заявила, что ее ведомство уведомило о вспышке Еврокомиссию и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Это сделано для того, чтобы продолжать мониторинг ситуации, на случай если какой-нибудь турист, посетивший нашу страну, съест зараженный продукт или если кто-то вывезет его за границу», — объяснила глава минздрава обращение в международные организации.(РИА Новости)