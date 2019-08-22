Власти Испании оповестили Еврокомиссию и ВОЗ о вспышке листериоза

Власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране, сообщает профильное издание ConSalud.
Число заболевших листериозом в автономном сообществе Андалусия на юге Испании превысило 130. Ранее испанский министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила об общенациональной санитарной тревоге.
В среду Карседо заявила, что ее ведомство уведомило о вспышке Еврокомиссию и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
«Это сделано для того, чтобы продолжать мониторинг ситуации, на случай если какой-нибудь турист, посетивший нашу страну, съест зараженный продукт или если кто-то вывезет его за границу», — объяснила глава минздрава обращение в международные организации.(РИА Новости)
| 2019-08-21T22:04:51+00:00 22 августа 2019, 06:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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