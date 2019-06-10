Власти Испании могут запретить курить в автомобилях и на стадионах

Ужесточение правил курения происходит и в других регионах Европы. Ассоциация европейских лиг по борьбе с раком провела исследование и выяснила, что за последние три года антитабачное законодательство ужесточилось во всех странах ЕС. Чаще всего речь идет о запрете курить в общественных местах, а также о введении новых акцизов на табачную продукцию, чтобы сделать ее менее доступной.