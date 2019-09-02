Власти Ирландии готовы рассмотреть любые предложения Великобритании по границе

Ирландия не может быть удовлетворена обещаниями Великобритании по пограничному режиму после Brexit, однако готова выслушать любые предложения британского правительства по этому вопросу. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

«Я спокоен, еще есть время до 31 октября, и мы рассмотрим любые предложения, которые выдвинет британское правительство», — приводит агентство Reuters слова Варадкара. Он добавил, что в настоящий момент прорабатывается его встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на следующей неделе.

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.(ТАСС)