Власти Ирана предупредили Израиль о последствиях агрессии в регионе

По его словам, генеральный секретарь движения «Хезболлах» Хасан Насрулла ясно дал понять, что действия Израиля не останутся без ответа.

Рабии отметил, что Иран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона и признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту.

Израильские военные ранее сообщили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения «Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба, юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.(РИА Новости)