Власти Ирана начнут компенсировать убытки от роста цен на бензин

Власти Ирана начнут в понедельник вечером осуществлять денежные выплаты самым бедным слоям населения, наиболее пострадавшим от повышения цен на бензин. Об этом 18 ноября сообщает агентство ISNA.

По информации агентства, субсидии получат около 19 млн семей. Сумма выплат будет зависеть от количества членов семьи.

В соответствии с планом правительства иранские семьи получат от 0,55 млн риалов ($5) до 2,05 млн риалов ($18). Граждане получат деньги в три этапа в течение этой недели. Предполагается, что в дальнейшем эти выплаты станут ежемесячными. О намерении оказывать финансовую помощь пострадавшим от повышения цен на бензин в воскресенье сообщил президент Ирана Хасан Роухани. Его заявление прозвучало на фоне акций протеста, охвативших некоторые города страны.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 л.(ТАСС)