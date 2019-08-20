Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков

Власти Индонезии замедлили скорость соединения с интернетом на востоке страны, в провинции Папуа, в связи с беспорядками на этнической почве, которые возникли в нескольких городах одновременно в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post

Министерство связи и информации Индонезии подтвердило, что в трех городах Папуа, в которых происходили беспорядки, скорость доступа в интернет была замедлена.

«Замедление интернета было осуществлено с целью предотвратить распространение ложных сообщений, которые и вызвали протесты», — заявил пресс-секретарь министерства Фердинандус Сету, слова которого цитирует издание.