Власти Индонезии замедлили интернет на востоке страны из-за беспорядков

Власти Индонезии замедлили скорость соединения с интернетом на востоке страны, в провинции Папуа, в связи с беспорядками на этнической почве, которые возникли в нескольких городах одновременно в понедельник, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post.
Министерство связи и информации Индонезии подтвердило, что в трех городах Папуа, в которых происходили беспорядки, скорость доступа в интернет была замедлена.
«Замедление интернета было осуществлено с целью предотвратить распространение ложных сообщений, которые и вызвали протесты», — заявил пресс-секретарь министерства Фердинандус Сету, слова которого цитирует издание.
В понедельник в ряде городов провинции Папуа возникли беспорядки на этнической почве, причиной которых стала распространившаяся в интернете информация о нападениях на студентов-папуасов в другой провинции страны, Восточной Яве.(РИА Новости)