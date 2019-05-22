Власти Индонезии временно ограничили доступ к соцсетям

Правительство Индонезии временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах на фоне беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявлениях результатов всеобщих выборов, сообщает газета Jakarta Post.
«Чтобы не допустить распространения ложных новостей и подстрекательских сообщений, мы временно ограничили доступ к определенным функциям в социальных сетях», — заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто.
Как уточнил министр по коммуникациям и информационным технологиям Рудиантара, ограничения касаются публикации и загрузки в социальных сетях и мессенджерах видеороликов и фотографий. «Мы все столкнемся с замедлением, если попытаемся скачать или загрузить видео или фото», — пояснил он. Министр подчеркнул, что данная мера временная, но когда она будет отменена, не уточнил.(РИА Новости)
| 2019-05-22T14:05:35+00:00 22 мая 2019, 15:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss