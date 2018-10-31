Власти Индонезии нашли фюзеляж разбившегося Boeing 737 Max

Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил, что вероятно найден фюзеляж самолета, потерпевшего крушение у берегов страны. Его слова приводит австралийская газета The Mercury.

По его словам, обломок обнаружили во время поисково-спасательных работ в Яванском море.

Трагедия произошла в понедельник. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру.На борту находились 189 человек, никто не выжил.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX — самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Бортом управляли опытные пилоты.

Накануне спасатели нашли фрагменты самолета и останки пассажиров. Поисковые команды расширили район работ. Сегодня на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.

Также водолазы продолжают находить фрагменты тел, их отправляют на ДНК-экспертизу.

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