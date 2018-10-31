Власти Индонезии нашли фюзеляж разбившегося Boeing 737 Max

Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил, что вероятно найден фюзеляж самолета, потерпевшего крушение у берегов страны. Его слова приводит австралийская газета The Mercury.
По его словам, обломок обнаружили во время поисково-спасательных работ в Яванском море.

Трагедия произошла в понедельник. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру.На борту находились 189 человек, никто не выжил.

Накануне спасатели нашли фрагменты самолета и останки пассажиров. Поисковые команды расширили район работ. Сегодня на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.

Также водолазы продолжают находить фрагменты тел, их отправляют на ДНК-экспертизу.

 

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| 2018-10-31T09:37:19+00:00 31 октября 2018, 12:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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