Власти Индонезии нашли фюзеляж разбившегося Boeing 737 Max

Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявил, что вероятно найден фюзеляж самолета, потерпевшего крушение у берегов страны. Его слова приводит австралийская газета The Mercury.
По его словам, обломок обнаружили во время поисково-спасательных работ в Яванском море.
Трагедия произошла в понедельник. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру.На борту находились 189 человек, никто не выжил.
Накануне спасатели нашли фрагменты самолета и останки пассажиров. Поисковые команды расширили район работ. Сегодня на предполагаемое место обнаружения вновь направят специалистов.
Также водолазы продолжают находить фрагменты тел, их отправляют на ДНК-экспертизу.