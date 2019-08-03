Власти Индии просят туристов покинуть Кашмирскую долину из-за угроз теракта

Правительство индийского штата Джамму и Кашмир призывает паломников и туристов немедленно покинуть Кашмирскую долину в связи с полученной от разведки информацией о террористических угрозах, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление правительства.

«Принимая во внимание последние разведывательные данные о террористических угрозах, в частности касающихся Амарнатх-Ятры (место паломничества — ред.), и учитывая сложившуюся ситуацию с безопасностью в Кашмирской долине, в интересах безопасности и защиты туристов и тех, кто совершает паломничество к пещере Амарнатх-Ятра, им рекомендуется немедленно прекратить свое пребывание в долине и принять необходимые меры для скорейшего возвращения», — говорится в заявлении правительства штата.