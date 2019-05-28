Власти и оппозиция Венесуэлы вновь ведут переговоры в Норвегии

Представители правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльской оппозиции проводят новый раунд переговоров в Осло. Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источники, осведомленные о ходе диалога.

По их данным, переговоры начались в понедельник и продолжались до позднего вечера. Дискуссия продлится как минимум до среды, конкретные сроки окончания пока не определены. О содержании переговоров, а также о форме, в которой они проходят, источники не сообщают.

По данным СМИ, в ходе переговоров, проходящих в Осло, обсуждается требование лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о проведении в стране новых выборов.

Мадуро заявил в понедельник, что его правительство готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Политик сообщил, что в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.