Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что начало диалога с демонстрантами, уже несколько месяцев протестующими против закона об экстрадиции, не означает, что правительство будет терпеть насильственные действия.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Лэм провела встречу с молодёжью после столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией. По данным издания, глава администрации в сопровождении министра образования и министра внутренних дел провела встречу за закрытыми дверями, в которой приняли участие около 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет.
«Начало диалога не означает, что мы будем мириться с насилием. Мы будем осуждать насилие. Если насилие продолжится, то единственное, что мы должны делать, — противостоять насилию посредством закона и правоохранительных мер», — заявила журналистам Лэм.