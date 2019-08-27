Власти Гонконга заявили, что не потерпят насилия

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что начало диалога с демонстрантами, уже несколько месяцев протестующими против закона об экстрадиции, не означает, что правительство будет терпеть насильственные действия.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Лэм провела встречу с молодёжью после столкновений, которые произошли в воскресенье между демонстрантами и полицией. По данным издания, глава администрации в сопровождении министра образования и министра внутренних дел провела встречу за закрытыми дверями, в которой приняли участие около 20 человек в возрасте от 20 до 30 лет.